Rischia di annegare risucchiata dalla corrente del Po

Ha rischiato di annegare nel Po, all'altezza di Carmagnola, una ragazza di 19 anni, che ora è ricoverata in rianimazione alle Molinette. L'episodio è avvenuto sabato pomeriggio, davanti alla spiaggia di Salasio, dove la giovane Nayyabb era andata a trascorrere il pomeriggio assieme all'amica Shumala e al fratellino 13enne.

La dinamica

Per motivi religiosi, la ragazza e l'amica erano entrate nel fiume vestite per fare un bagno: entrambe sanno nuotare ma per motivi ancora da accertare, forse la corrente troppo forte, forse una scivolata, Nayyabb è stata risucchiata nell'acqua e trascinata lontano dalla sponda. A salvare la ragazza l'intervento di un bagnante 61enne, che è riuscito a soccorrerla e a trasportarla in salvo. Nayyabb aveva però già bevuto molta acqua, tanto da arrivare a un arresto cardiaco per i sintomi da annegamento: grazie all'intervento dei sanitari del 118 è stata rianimata ma le sue condizioni restano gravi. Sull'episodio indagano i Carabinieri per cercare di capire l'esatta dinamica dell'episodio.