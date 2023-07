Risveglio con pioggia a Torino. Grandine in provincia. Donna colpita da un albero, è grave

Veloce nubifragio questa mattina su Torino e il altre aree del Piemonte. Pioggia che ha immediatamente fatto calare le temperature.

Ma è solo una pausa dal caldo. Già in mattinata il termometro è destinato a salire di nuovo. Con l'aumento dell'umidità il calore percepito continuerà ad essere alto.

In provincia torna anche la grandine, segnalata in queste ore a Santhià, alto canavese, Castelnuovo don Bosco e nel monferrato

Grandine mista a pioggia a Tronzano Vercellese

Un violento temporale sull'Astigiano. In particolare sul nord Astigiano, in cui è stata segnalata grandine di grosse dimensioni, fino a 6centimetri di diametro a Castelnuovo don Bosco e MoncuccoTorinese.

Una donna è stata colpita da un albero per via del maltempo nel Novarese ed è rimasta gravemente ferita. L'episodio sarebbe avvenuto nei pressi di un agriturismo di Castelletto Ticino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le ferite della donna sono state giudicate da codice rosso: dovrebbe essere elitrasportata al Cto di Torino ma al momento sembra che l'eliambulanza non riesca a decollare proprio per via del maltempo.