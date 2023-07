Rosso, quattro anni e quattro mesi in appello

Quattro anni e quattro mesi. E' la pena comminata dalla Corte d'Appello di Torio a Roberto Rosso, ex consigliere regionale di Fratelli d'Italia, al termine del processo di secondo grado Carminius-Fenice in cui era accusato di voto di scambio. La pena è stata ridotta. In primo grado Rosso era stato condannato a cinque anni.