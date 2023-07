Precipitata nel vano scala di un condominio, a causa della rottura di alcuni gradini. E' successo a una donna a Torino, in un edificio in via Giorgio Ghedini. La donna è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e non ha riportato ferite gravi. I pompieri, con il tecnico comunale, hanno interdetto l'uso e l'accesso al tratto interessato.