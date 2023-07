Saldi estivi, si parte il 6 luglio

Uno scontrino medio di 140 euro, un budget complessivo di 180 milioni, in calo rispetto agli oltre 200 della scorsa stagione. Sono i numeri dell'Ufficio Studi di Confesercenti per i saldi estivi in Piemonte che partiranno il prossimo 6 luglio .

La spesa

Dei 180 milioni stimati, 40 arriveranno dalle quattordicesime, dieci in meno rispetto all'anno scorso. Anche lo scontrino medio l'anno scorso era più alto, 150 euro contro i 140 previsti. Dovrebbe restare stabile invece, al 70 per cento, la percentuale di chi approfitterà dei saldi in regione.

Gli articoli

La prima scelta indicata dai piemontesi, il 45 per cento, riguarda acquisti di costumi da bagno e di accessori e abbigliamento per il mare. Maglie, magliette, canottiere e top al 44 per cento, gonne e pantaloni al 41, calzature al 40 e intimo al 38 per cento. Almeno il 90 per cento dei negozi praticherà sconti.