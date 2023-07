Sale l'occupazione, ma pesa il calo demografico: il mercato del lavoro a Torino

La buona notizia è che, con la fine della pandemia, il mercato del lavoro torinese sta finalmente diventando più dinamico. Quella cattiva è che la crisi demografica rischia di essere una zavorra per i decenni a venire. Si può riassumere così il primo rapporto dell'Osservatorio sul Mercato del Lavoro voluto dal comune di Torino ed elaborato insieme a Ires Piemonte.

Il dato più evidente riguarda l'occupazione, cresciuta del 2% nel 2022. E' la conferma della ripresa post-Covid, trainata soprattutto dal lavoro femminile. Anche la qualità dei contratti sta migliorando. Nell'ultimo anno le assunzioni sono salite del 18% e la quota di rapporti a tempo indeterminato è in aumento del 18,9. I settori più in fermento sono i servizi finanziari e assicurativi, la tecnologia, le costruzioni. E poi c'è la Pubblica amministrazione, che è tornata ad assumere dopo anni di austerity. Si cercano professionisti ad alta specializzazione, insomma: secondo i ricercatori è un importante cambiamento per il mercato del lavoro torinese, impantanato per un decennio in settori poco qualificati.

I problemi, però, cominciano se si guarda al "mondo di prima". Rispetto al 2019 resta un gap occupazionale del 3,1%. La colpa è soprattutto del calo demografico. Dal 2012 a oggi gli abitanti di Torino si sono ridotti del 6%: diminuiscono i giovani e aumentano gli anziani. Una spirale negativa che produce due effetti: il bacino di persone che possono lavorare si contrae sempre di più e allo stesso tempo cresce la necessità del turnover. “Sappiamo che ci sono delle potenzialità da esplorare e non lasceremo nulla di intentato”, dichiara l'assessora al Lavoro Gianna Pentenero. L'unico spiraglio, stando al rapporto dell'Osservatorio, è coinvolgere i 140mila torinesi che oggi risultano inattivi. Si tratta soprattutto di donne e giovani.