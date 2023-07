Salva la volpe investita da un'automobile

Volpe in sala operatoria al Canc

Alcune IMMAGINI possono essere FORTI. Testimoniamo l'intervento chirurgico di una volpe che è stata investita da un'auto.

Sono fotografie del Canc, il centro animali non convenzionali di Grugliasco, dove giorni fa è stata portata una volpe con diverse fratture, all'omero e alla tibia.

Il primo osso è stato aggiustato con una protesi, presto toccherà alla tibia, e dunque la volpe dovrà essere sottoposta a un altro intervento chiurgico.

La volpe è stata recuperata dal tecnico faunistico del Canc del servizio "Salviamoli insieme ..on the road", che il Canc svolge per conto di Città Metropolitana di Torino.

Sotto invece ci sono le foto di Tokyo, la coniglietta trovatella, che aveva una zampina rotta. Rimessa in salute, sarà data in adozione.