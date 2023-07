Samantha Arnaudo vince la Maratona delle Dolomiti-Enel

Vittoria in solitaria per Samantha Arnaudo nella trentaseiesima edizione della Maratona delle Dolomiti-Enel. L'atleta cuneese della Officine Mattio Cycling Club, ha completato i 138 chilometri della corsa, che contava anche i Passi Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau, Valparola e Mür dl Giat, in 5h05’44’’. Il successo di ieri arriva dopo il trionfo, domenica scorsa nella “gran fondo ciclistica internazionale La Fausto Coppi Officine Mattio”, vinta per la seconda volta consecutiva. Samantha Arnaudo tornerà in gara domenica 9 luglio alla "Otztaler Radmarathon".