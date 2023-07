Sara Curtis regina di Belgrado: oro nei 50 stile libero

L'Italia dei giovani nuota nell'oro. Anche nella terza giornata degli Eurojunior in svolgimento a Belgrado. Al giro di boa (si gareggia fino a domenica) i ragazzi e le ragazze guidati da Marco Menchinelli, vantano già il bottino di 4 ori e 4 argenti. Il pomeriggio azzurro è subito illuminato dal successo di Sara Curtis nei 50 stile libero in 25"14, davanti alla tedesca Nadine Sandrine Jazy (25"38) e alla britannica Skye Carter (25"41) e dall'argento di Christian Mantegazza nei 200 misti con 2'01"10, alle spalle

del ceco Miroslav Kndela, che gli è stato davanti fin dalla prima virata (2'00"26) e precedendo allo sprint il britannico Mattew Ward (2'10"17) che Christian - allenato da Davide Conconi per il Team Trezzo - è riuscito a superare in una splendida terza vasca e tenere a distanza nell'utlima. Nella stessa finale è quinto l'altro azzurro Jacopo Barbotti in 2'03"37.

Super-Sara da Cuneo

Sara Curtis, 16enne di Cuneo, tesserata per Team dimensione nuoto, preparata da Thomas Maggiora a Savigliano, bronzo agli Eurojrs a Otopeni 2022, eguaglia il record italiano cadette di 25''14 già stabilito agli Assoluti lo scorso aprile e con cui vinse il titolo italiano primaverile. Sara è tifosa del Torino e da grande sogna di diventare come Marco Orsi e Silvia Di Pietro; mamma Helen è arrivata giovane dalla Nigeria, da Bennin City, papà è di Cuneo. Già lo scorso 4 luglio, Sara Curtis aveva trascinato l’Italia nella staffetta 4x100 ai campionati di Belgrado.

Medaglie azzurre

Ma non è l'unica eroina della giornata; in chiusura di programma Matilde Biagiotti, Emma Vittoria Giannelli, Giulia Zambelli e il capitano della Nazionale Giulia Vetrano conquistano la medaglia d'argento nella staffetta 4x200 stile libero in 8'03"22: nei primi 200 Biagiotti fa 2'00"63, quinti Giannelli 2'01"42, Zambelli 2'01"90 e Vetrano conclude in 1'59"27 recuperando qualche metro. Vince l'Ungheria con 8'00"25 che aveva guadagnato secondi con le prime tre frazioniste; Vetrano è più veloce di Lilla Minna Abraham (1'59"49) ma non basta. Bronzo al collo delle francesi che sono terze con 8'05"62. Quarta nei 100 farfalla, con tredici centesimi di ritardo, Paola Borrelli che chiude in 59"63 ex aequo con la francese Tabatha Avetand. Al terzo posto c'è la svedese Emmy Hallkvist con 59"50; finale vinta da Lana Pudar, 17enne della Bosnia-Erzegovina, che fa il vuoto in 56"95.