Cinque container per ospitare gli stagionali della frutta

A Savigliano è stato aperto il campo di accoglienza per i lavoratori stagionali della frutta: cinque container sono stati allestiti in via Snos, nei pressi dell'area industriale. Fra spazi abitativi, cucina, area docce e lavanderie, potranno essere ospitate fino a quindici persone. Due ragazzi vi sono già stati accolti.

Il protocollo di accoglienza

L'area, che viene allestita da qualche anno, è frutto del protocollo siglato nuovamente alcune settimane fa in Prefettura a Cuneo e sottoscritto anche dal Comune di Savigliano, che si occupa delle soluzioni abitative per i lavoratori della frutta. I container sono stati acquistati in passato dal Comune di Savigliano con fondi della Regione Piemonte.

La gestione del campo è affidata al personale della Cooperativa Armonia, e sono impegnate anche le diverse realtà che sul territorio si occupano di migranti, in primis la Caritas di Saluzzo e il Consorzio Monviso Solidale.



"Questo campo - afferma l'assessore alle Politiche sociali del Comune, Anna Giordano - ci sembra una soluzione dignitosa, e doverosa nei confronti dei tanti lavoratori che giungono sul nostro territorio e che sono indispensabili per la nostra agricoltura".