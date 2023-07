Sciopero dei treni, diverse corse cancellate in Piemonte

Diversi treni Frecciarossa, regionali e Italo cancellati in Piemonte per lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato per oggi, giovedì 13 aprile. Lo sciopero, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal, era inizialmente previsto per tutta la giornata, ma poi ieri il termine è stato anticipato alle 15 su provvedimento del ministero dei Trasporti. Sono previste delle corse garantite: l'elenco è disponibile sui siti di Trenitalia e di Italo. I disagi, però, potrebbero proseguire anche nel pomeriggio, perché alcune corse erano già state cancellate in previsione dello sciopero, hanno fatto sapere i sindacati.