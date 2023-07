Sciopero dei voli, trenta quelli cancellati a Caselle

La protesta: il bilancio

Trenta, tra arrivi e partenze, i voli cancellati all'aeroporto di Torino Caselle. Il primo quello per Dublino delle 10 in punto. L'ulitmo quello per Zara in programma alle 16.35. Due quelli posticipati. Nessun disagio viene registrato in aeroporto: i viaggiatori erano stati già avvertiti e non si sono dunque presentati allo scalo. Da Cuneo Levaldigi, infine, cancellato il volo per Cagliari. La protesta del personale aeroportuale è stata indetta dai sindacati confederali per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da sei anni. Il Codacons ha presentato un esposto a 104 Procure e alla Corte dei Conti per interruzione di pubblico servizio.