Massimo Tortone, funzionario Rai, è scomparso all’età di 55 anni.

Aveva anche fatto il consigliere comunale a None per 5 anni, poi era entrato in Giunta, come assessore all’Ambiente.

Tortone era volontario in diverse associazioni, dove è stato componente del direttivo, l’Avis e la banda musicale, per la quale suonava il clarinetto. “Era una persona misurata e gentile", così lo hanno ricordato.