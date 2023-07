Scontri alla marcia No Tav, il racconto della giornata

Incidenti che si sono registrati anche negli anni scorsi, la marcia è un appuntamento fisso del festival che è alla sua settima edizione, questa volta non ci sono stati feriti, mentre saranno esaminate le immagini degli scontri per identificare i responsabili dei disordini.

Il corteo è partito poco prima delle 13 con migliaia di partecipanti. Si è poi diviso verso i due cantieri, raggiunti anche in treno. All'arrivo sono partiti così i due attacchi da parte in totale di una cinquantina di persone a volto coperto. A San Didero, dove si sta realizzando il nuovo autoporto, si è tentato di buttare giù il cancello e sono state lanciate anche due molotov, a Chiomonte, storico cantiere del tunnel dell'alta velocità torino lione, lanci di sassi e filo spinato divelto con le cesoie. È poi tornato tutto alla normalità intorno alle 17.30, poco dopo è stata riaperta l'autostrada chiusa per alcune ore.

L'assalto con molotov, sassi e petardi, un container fatto saltare con una bomba carta, la risposta delle forze dell'ordine con idranti e lacrimogeni. Ore di tensione domenica pomeriggio in val di Susa al termine della passeggiata da Venaus verso i cantieri di San Didero e di Chiomonte, evento inserito nel programma del festival musicale Alta Felicità, organizzato dal movimento No Tav e che si conclude questo lunedì.

Le reazioni

"Tornerò presto a quel cantiere, perché le ferrovie non hanno colore politico. Quelli lì non sono ambientalisti o manifestanti, chi tira un sasso addosso a un poliziotto è un criminale che deve finire in galera". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Festa della Lega Romagna a Cervia, in provincia di Ravenna, commentando i disordini. “Le ferrovie non sono né di destra né di sinistra, le ferrovie servono. I treni dell'Alta velocità passeranno nel 2023", ha aggiunto.

"Esprimo la mia piena solidarietà alle forze dell'ordine colpite oggi da violenze intollerabili ai cantieri della Tav Torino - Lione in Val di Susa. Un'opera strategica che cambierà il futuro di Torino e del Piemonte, e che sosteniamo pienamente". Così il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo.