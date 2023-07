Scontro moto-furgone a Candia Canavese, muore un 59enne

Un 59enne residente a Candia Canavese (Torino) è morto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 3 aprile, in un incidente sulla strada statale 26 tra Candia e Caluso. L'uomo era in sella ad una motocicletta: dalle prime informazioni, per cause in fase di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva e avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente contro un furgone.

L'impatto è stato molto violento: il centauro è morto sul colpo, l'uomo alla guida del furgone è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato in ospedale a Chivasso.

L'esatta dinamica del sinistro è adesso al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chivasso. La strada statale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere l'afflusso dei mezzi di soccorso e i rilievi da parte dei militari dell'Arma.