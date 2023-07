"Sei gay", poi gli tagliano un orecchio. Denunciati in 5, anche le vittime

Un orecchio staccato a morsi, le botte, gli insulti. Un’aggressione brutale senza apparente motivo, tanto da far ipotizzare la matrice omofoba. A denunciare l’accaduto una coppia di uomini di Torino.

L’episodio è avvenuto il 13 giugno, nel cuore della notte, in pieno centro: i due, secondo quanto denunciato dall’associazione Gay Help Line, stavano rientrando a casa di sera quando sono stati fermati alle spalle da quattro individui presenti nel locale sotto la loro abitazione. In tre avrebbero colpito il più anziano dei due per bloccarlo e impedirgli di intervenire: un altro avrebbe invece aggredito il più giovane della coppia, gridando insulti e recidendo una parte dell’orecchio. Venti minuti di violenza, continua l'associazione, senza che nessuno intervenisse a difesa dei due: poi una delle vittime è riuscita a recuperare il telefono e chiamare le forze dell'ordine.

“Non conosciamo queste persone, che però ho visto spesso sotto casa: nei giorni prima io avevo capito che ci prendevano in giro come gay perché quando passavo sotto casa ridevano, facevano il segno con l’orecchio, dicevano guarda chi c’è?” – ha raccontato il giovane a cui è stato tagliato il lobo all’orecchio sinistro.

Dopo l'aggressione i ragazzi si sono presentati al pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano e hanno sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Po Vanchiglia. Secondo gli accertamenti svolti dai Carabinieri, l’episodio non avrebbe però radici omofobe: le presunte vittime avrebbero insultato un barbone che dormiva sotto casa e i quattro ragazzi sarebbero intervenuti per difendere il senzatetto. Da lì ne sarebbe scaturita una rissa: gli accertamenti e i filmati acquisiti hanno permesso ai militari dell'Arma di identificare tutti i responsabili che sono stati denunciati, comprese le presunte vittime.