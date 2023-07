Pestato a calci e pugni: è morto così il senzatetto cuneese. Quattro biellesi accusati dell'omicidio

Sembrava un banale malore dopo una doccia bollente, invece gli esiti dell'autopsia disposta dalla procura hanno svelato un quadro completamente diverso: calci, pugni, il torace sfondato in due punti, lesioni al fegato.

Così per la morte di Giovanni Salus, 58 anni, avvenuta sabato 8 luglio nel quartiere Chiavazza a Biella, sono state arrestate 4 persone: per uno, già in carcere per una rapina avvenuta l'altro ieri, l'accusa è di omicidio volontario, per gli altri tre è di concorso in omicidio.

I quattro sono stati interrogati ieri notte in Procura dopo che gli inquirenti avevano ricevuto gli esami del medico legale. Ancora da chiarire i motivi dell'aggressione. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Salus, senza tetto con un passato movimentato, problemi di alcol e droga, avrebbe passato la giornata nei giardini della città prima di recarsi nell'appartamento di via Buratti. La chiamata alle forze dell'ordine e al 118 era arrivato verso le sette di sera, l'uomo era stato trovato esanime nella doccia, sul corpo i segni di ustioni. Le quattro persone presenti nell'appartamento avevano spiegato il decesso con un malore improvviso dopo una doccia bollente, sul corpo nessun segno di colluttazione. Una versione crollata dopo gli esiti dell'autopsia, che ha riscontrato le lesioni interne.