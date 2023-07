Sette anni a uno chef astigiano per violenza sessuale

Le hanno creduto. Anche se ha denunciato due anni dopo i fatti.

Lui uno chef astigiano, oggi 59enne, docente presso l'agenzia di formazione professionale delle Colline Astigiane. Lei un'allieva, all'epoca dei fatti, 2017, sedicenne. Dopo una lezione lui la nota alla fermata dell'autobus e le offre un passaggio. La violenza sarebbe avvenuta nella stessa Asti in un parcheggio vicino a corso Alessandria. Dopo il fatto l'uomo avrebbe riaccompagnato a casa la ragazza come se non fosse accaduto nulla. Due anni di sedute psicologiche e intanto arrivava anche la maggiore età. Così la denuncia nel 2017, fuori tempo per una querela ma valida e perseguibile in quanto il fatto era avvenuto su una minorenne. Oggi il condannato lavora in un ristorante del cuneese, si è difeso negando anche d'aver dato quel passaggio in auto. La Corte, Presidente il giudice Alberto Giannone, ha accolto la richiesta del pm Simona Macciò. Per la parte civile lo chef è stato condannato anche a un risarcimento di 25mila euro.