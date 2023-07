Sgominata banda di ladri, più di 30 le case derubate tra cuneese e alessandrino

Erano tutti residenti nel cuneese e per i loro colpi si erano organizzati con cura maniacale: targhe delle auto clonate, vetture wrappate ossia rese di volta in volta irriconoscibili cambiandone il colore mediante l’applicazione di pellicole adesive sulla carrozzeria. Nove i componenti di una banda sgominata dai Carabinieri di Cuneo nell'operazione “Pater familias”.

Sono sospettati di aver messo a segno almeno 32 furti in abitazioni della Granda, fino all'alessandrino, e un'altra ventina di episodi è sotto indagine. Cinque sono stati arrestati, gli altri sono stati accompagnati agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni. Uno solo è stato sottoposto all’obbligo di dimora.

Come operavano

Gli indagati avevano costituito un’associazione strutturata, ove ognuno degli appartenenti aveva un ruolo e dei compiti ben definiti, avente quali finalità quella di commettere i furti e quella di eludere, ovviamente, le investigazioni mediante la periodica bonifica da eventuali apparati d’intercettazione delle autovetture in uso e attraverso l’esecuzione di compiti più prettamente esecutivi quali la fittizia intestazione dei mezzi a proprio nome. Nella commissione dei furti, i ladri operavano in una “batteria” di tre soggetti: questi raggiungevano l’abitazione da depredare a bordo di auto di grossa cilindrata intestate a prestanome e con installate targhe clonate, e, in assenza dei proprietari, accedevano forzando porte e finestre, alla ricerca di denaro e preziosi.

Il dettaglio dell’uso delle targhe clonate dimostra la maniacale cura dei dettagli con la quale i membri del sodalizio operavano: nel corso delle indagini è stato censito l’uso di 23 targhe false che venivano apposte in luogo di quella originale per fuorviare le indagini; queste targhe corrispondevano a modelli di auto identici a quello in uso agli odierni associati. Allo stesso modo sono stati osservati molteplici cambi di colore dell’autovettura, mediante la tecnica del wrapping, ovvero mediante l’applicazione di pellicole adesive sulla carrozzeria; anche in questo caso la finalità era quella di non rendere riconoscibile l’autovettura.

Non sono state solo queste le precauzioni che sono state accertate nel corso delle indagini: infatti, due dei sodali erano deputati alle cd. “bonifiche”, ovvero al controllo delle autovetture per escludere la presenza di apparati di intercettazione installati dalle forze dell’ordine.

Furti in almeno 25 località

I nove sono ritenuti responsabili, a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione, all’indebito utilizzo di strumenti di pagamento ed alla falsificazione di targhe.

Viene contestata la commissione di 32 furti che, si stima, abbiano fruttato all’incirca 200mila euro. Le indagini sono tutt’ora in corso per cercare di risalire alla commissione di ulteriori fatti reato (sono almeno 20 gli ulteriori episodi verosimilmente attribuibili ai membri dell’associazione per delinquere), da un lato, e per tentare di recuperare la refurtiva da restituire ai legittimi proprietari, dall’altro.

Il gruppo criminale, sotto indagine da fine 2022, aveva sede operativa in provincia di Cuneo e si muoveva agevolmente tra le province di Alessandria e Cuneo, con una non comune padronanza del territorio.

I centri nei quali sono stati commessi i reati contestati sono:

Alessandria, Aqui Terme (AL), Arquata Scrivia (AL), Bosio (AL), Castellazzo Bormida (AL), Cavallerleone (CN), Cella Monte (AL), Ceresole d’Alba (CN), Cerreto Grue (AL), Cherasco (CN), Coniolo (AL), Gabiano (AL), Magliano Alpi (CN), Montemarzino (AL), Novi Ligure (AL), Occimiano (AL), Pasturana (AL), Pontestura (AL), Racconigi (CN), Roccabruna (CN), Rocca Grimalda (AL), Rosignano Monferrato (AL), Scarnafigi (CN), Terruggia (AL), Ticineto (AL).