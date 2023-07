Api Torino: "Con i tassi di interesse così alti si rischia la recessione"

L'andamento degli indicatori è positivo ma cmq molto più lento dei mesi precedenti. Con i tassi di interesse così alti si rischia la recessione. Non fanno ben sperare nel futuro i dati dell'indagine congiunturale condotta dall’Ufficio Studi di API Torino. Produzione, ordini e fatturato tengono nei primi sei mesi del 2023, ma il calo degli ordini e il ricorso alla cassa integrazione, che potrebbe tornare a essere massiccio, preoccupano le piccole e medie imprese torinesi. Il saldo della produzione è +2,6% (ma in netto rallentamento rispetto al +10,6% del semestre precedente); gli ordini registrano un +8,1% (era +9,4%); il fatturato si ferma +7,9% (+16,1% nel secondo semestre 2022).

Per il secondo semestre, infatti, le aspettative sugli indicatori crollano e le imprese si troveranno sempre più a vivere alla giornata. Se nei primi sei mesi la situazione ha tenuto, gli indicatori sono comunque ben lontani dai livelli degli aumenti registrati nei sei mesi precedenti, e il futuro è ancora più incerto. Inoltre il rialzo dei tassi da parte della BCE ha effetti negativi sulla programmazione di nuovi investimenti, rimasti invariati nei primi sei mesi. A soffrire di più sono le imprese metalmeccaniche, legate al settore automotive. Una produzione che risente sicuramente della modalità di produzione on demand, ormai l'unica nell'industria delle automobili..

Quanto agli ammortizzatori sociali, i prossimi mesi potrebbero risvegliare un ricorso alla cassa integrazione, che nel primo semestre aveva subito un calo. È previsto infatti un nuovo aumento della quota di imprese che ritiene di dovervi fare ricorso nei prossimi sei mesi in crescita di 5 punti percentuali. Intervista a Corrado Alberto vicepresidente nazionale Confapi