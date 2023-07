Silvio Berlusconi cittadino onorario di Lesa sul lago Maggiore

L'aveva promesso il Sindaco subito dopo la notizia della morte, a memoria del forte legame con la riviera novarese del Lago Maggiore. Ora è stata anche approvata dal Consiglio Comunale la cittadinanza onoraria di Lesa a Silvio Berlusconi. Qui sorge infatti Villa Campari, quella che è stata una delle residenze preferite del Cavaliere.

Cittadinanza onoraria anche a Segre e Monti

Contemporaneamente la cittadinanza onoraria è stata attribuita anche ad altri due illustri lesiani di "seconda casa", la Senatrice a vita Liliana Segre e il Senatore a vita Mario Monti. "Sono figure - dice il sindaco di Lesa Luca Bona - che hanno vissuto e vivono la nostra comunita' e quella del Lago Maggiore da molti anni. Figure di assoluto rilievo nazionale e internazionale che hanno scelto la tranquillità e la bellezza di Lesa e del Lago Maggiore".

La cerimonia

"Ci onoreremo - aggiunge il Sindaco - di organizzare un momento ufficiale per la consegna degli attestati che comunicheremo nei prossimi giorni. Grazie in particolare alla Senatrice Segre e al Senatore Monti, per aver subito mostrato gradimento e disponibilità nei confronti del nostro Territorio accettando la proposta di cittadinanza. Ho provveduto a informare entrambi della votazione, ricevendo il loro ringraziamento e apprezzamento."