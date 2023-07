Smog in Piemonte, chiusa l'inchiesta su sindaci e presidente di Regione

Una consulenza che conferma la correlazione diretta tra lo smog e la crescita dei morti in Piemonte e a Torino. Questo avrebbe convinto a chiudere la maxi inchiesta sull'ipotesi di inquinamento ambientale che vede coinvolti i politici che hanno guidato la Regione e e il Comune tra il giugno 2015 e il 2020.

Gli avvisi sono stati notificati agli ex sindaci di Torino, Piero Fassino e Chiara Appendino, e all'ex presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino. Coinvolti anche gli assessori all'Ambiente delle diverse giunte, Enzo Lavolta, Stefania Giannuzzi, Alberto Unia per il Comune e Alberto Valmaggia per la Regione.

Il pm Gianfranco Colace e l'aggiunto Vincenzo Pacileo sono partiti da un esposto del comitato Torino Respira, ma dopo una richiesta di archiviazione per scadenza dei termini, cui proprio il comitato si era opposto, la giudice per le indagini preliminari Roberta Cosentini aveva chiesto di continuare a indagare. A dare una svolta le perizie degli esperti della procura. Si tratta di tre consulenze: una epidemiologica per capire la correlazione tra aumento della mortalità e smog, una chimica per far luce sulla diversa pericolosità degli inquinanti e una urbanistico amministrativa necessaria a chiarire cosa avrebbero potuto fare di più i politici per contrastare il fenomeno.

"Si tratta di una vicenda complessa sia sul piano legale, sia su quello politico, ma i margini di azione amministrativa erano limitati e i livelli di inquinamento sono condizionati da condizioni geografiche e meteorologiche" dice Fulvio Gianaria, avvocato dell'ex sindaco Fassino."Nei prossimi giorni esamineremo gli atti e decideremo come rispondere" aggiunge il legale. I sette hanno 20 giorni di tempo per presentare memorie o farsi interrogare.