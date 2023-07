Sonego battuto da Berrettini nel derby infinito di Wimbledon

Ci sono voluti tre giorni, causa pioggia. Un derby quasi infinito, sui campi di Wimbledon, che termina con la vittoria di Matteo Berrettini su Lorenzo Sonego per 6-7, 6-3, 7-6, 6-3.

Dopo la netta affermazione a Stoccarda del torinese, la gara tra i due azzurri vedeva il pronostico nettamente favorevole a Sonego. E invece in campo si è visto un Berrettini tutt'altro che in disarmo, che a Londra non è venuto a fare una passeggiata come si pensava e come in molti avevano pronosticato.

Non è ancora in forma splendente, ma la vittoria su Sonego ha messo in mostra un Berrettini competitivo che sull'erba, sua superficie preferita, può riservare sorprese.