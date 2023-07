Sonego-Berrettini, derby infinito: di nuovo rinvio

Sonego-Berrettini, nuova sospensione, questa volta per il fondo scivoloso. Per il secondo giorno consecutivo non si concluderà il derby azzurro: dopo che il 4 luglio il primo set si era chiuso sul 7-6 per Sonego, ed era arrivata la sospensione per pioggia, oggi 5 luglio Berrettini ha replicato vincendo 6-3. Il tennista romano ha quindi piazzato il sorpasso nel terzo set, vincendo 7-6. Il quarto set era fermo sull'1 a 1. Si riprenderà dunque il 6 luglio, in orario da definire.

Il precedente di Stoccarda

Match nel segno dell'equilibrio, quello tra Sonego e Berrettini, avversari in campo e amici fuori. Sembra davvero un altro incontro rispetto a quello di Stoccarda, disputato il 12 giugno, quando Sonego si impose con un perentorio 6-1, 6-2.