Sparatoria a Novara dopo una lite

Ha sparato diversi colpi di pistola in un bar di Novara poi, con l'arma ancora in pugno, è rientrato nel palazzo in cui abitava. Un settantenne è stato arrestato dalla polizia, intervenuta in via Riotta dopo la segnalazione di sei cittadini.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il settantenne era nel bar via della Riotta con un'amica e lì avrebbe litigato con quattro ragazzi nordafricani. Poi si sarebbe allontanato, per andare a casa a prendere la pistola: una volta tornato nel locale avrebbe sparato per spaventare i giovani, che sono fuggiti. L'uomo è poi rientrato in un condominio di corso Trieste, dove abita. Alcuni testimoni hanno indirizzato gli agenti verso il palazzo. L'uomo avrebbe confermato la versione fornita dai testimoni: è stato arrestato e denunciato per la detenzione illegale dell'arma e per minacce aggravate. Il proprietario dell'abitazione, nel frattempo giunto sul posto, è stato denunciato per la detenzione della sostanza stupefacente, ritenuta riconducibile a lui e non al settantenne. E' accaduto giovedì sera intorno alle 22.30.

Il profilo

Il settantenne ha numerosi precedenti giudiziari, fin dagli anni '80, per reati tra i quali omicidio, sequestro di persona e rapine. Nel suo appartamento sono stati sequestrati una rivoltella, 15 cartucce, due storditori elettrici, circa 63 grammi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e materiale da taglio.