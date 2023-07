Spinetta Marengo: si ribalta autocisterna con carico di acido solforico

Un'autocisterna che trasportava acido solforico si è ribaltata uscendo fuori strada a Spinetta Marengo, nell'Alessandrino, lungo la Statale 10. La circolazione stradale è stata momentaneamente interrotta in entrambe le direzioni in attesa dei rilievi di Anas e Vigili del Fuoco, che si protrarranno per la giornata. La zona interessata, nei pressi della concessionaria “Alessandria Auto” e di un distributore, è stata evacuata. Dopo l'incidente infatti l'autocisterna ha cominciato a perdere per gocciolamento acido solforico. Il conducente sta bene.

Dalla sala operativa provinciale dei vigili del fuoco fanno sapere che, in via precauzionale, si è reso necessario

evacuare una concessionaria auto, una ditta che produce biliardi e calciobalilla e un'abitazione privata. Sempre i pompieri precisano che - a differenza di quanto comunicato inizialmente - il mezzo pesante non trasportava acido solfidrico, bensì solforico ad alta concentrazione.



In zona non si avvertirebbero comunque odori particolari, né ci sarebbero problemi per il caldo. Il nucleo Travasi di Milano - atteso sul posto con i colleghi dell'Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) di Torino - dovrà anche bonificare lo zolfo fuso rimasto nella cisterna.