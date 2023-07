Quando lo stalking si fa condominiale. Condanna di 8 mesi per una coppia del Torinese

Stalking condominiale. Dei vicini di casa molesti, tanto da essere accusati di stalking condominiale nei confronti di una donna che abitava nella stessa palazzina. Violenza verbale, musica e TV ad alto volume, urla, sberleffi, masserizie accatastate davanti alle scale, occupazione del posto auto. Queste le angherie che avrebbe subito la signora, un avvocatessa di 62 anni, in un comune della provincia di Torino. Lo ha stabilito la giudice Francesca Pani, del Tribunale del capoluogo piemontese, che ha inflitto ai suoi ex vicini di casa, un uomo e una donna imputati di atti persecutori, otto mesi di reclusione. Sarebbero una trentina gli episodi avvenuti a partire dal 2019. L'avvocatessa si è costituita parte civile con la collega Isabella Nacci e ha ottenuto il diritto a essere risarcita. Nel corso delle indagini i due, che ora sono separati e hanno lasciato la casa, furono raggiunti dalla misura del divieto di avvicinamento. Al processo, dove sono stati difesi dall'avvocato Angela Calcaterra, hanno respinto ogni accusa.

Che cos'è lo stalking condominiale

Lo stalking condominiale è quel reato commesso da chi pone in essere comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa, tanto da ingenerare in loro un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari e da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.