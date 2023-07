Stangata Uefa, Juve esclusa dall'Europa. I bianconeri: "Noi sempre corretti ma non faremo appello"

Niente Europa per un anno. Niente Conference League, la meno ambita delle coppe europee, a cui la Juve aveva ottenuto l'accesso piazzandosi settima in campionato nonostante la penalizzazione.

I bianconeri dovranno anche pagare una multa di 20 milioni di euro. E' questa la decisione dell'Uefa per il mancato rispetto del Settlement Agreement, l'accordo con cui lo

scorso agosto i bianconeri si erano impegnati a rientrare parametri del Fair Play finanziario entro il 2025.

Il club bianconero: “Noi sempre corretti”

Immediata la reazione del club bianconero: “Pur continuando a ritenere inconsistenti le asserite violazioni e corretto il proprio operato, la Juventus ha dichiarato di accettare la decisione rinunciando a proporre appello, escludendo espressamente, e lo UEFA CFCB prendendone nota, che questo possa costituire ammissione di qualsiasi responsabilità a proprio carico” si legge in una nota della società.

Il presidente Ferrero: “Dispiaciuti ma niente appello”

“Siamo dispiaciuti per la decisione dell'UEFA Club Financial Control Body. Non condividiamo l’interpretazione che è stata data delle nostre tesi difensive e restiamo fermamente convinti della correttezza del nostro operato e della fondatezza delle nostre argomentazioni”. Così il presidente della Juve, Gianluca Ferrero.

"Abbiamo deciso di non presentare appello contro questo giudizio. Questa decisione è in linea con quella presa lo scorso maggio nell’ambito dei contenziosi con la FIGC. Come in quel caso, preferiamo mettere fine al periodo delle incertezze e assicurare ai nostri stakeholders interni ed esterni la totale visibilità e certezza sulla partecipazione del club alle future competizioni internazionali. Andare in appello ed eventualmente in altri gradi di giudizio, incerti negli esiti e nei tempi, aumenterebbe l’incertezza rispetto alla nostra eventuale partecipazione alla UEFA Champions League 2024/25. Vogliamo invece che la prima squadra, i nostri tifosi, i nostri sponsor, fornitori e partner finanziari possano vivere la stagione 2023-24 con la massima serenità e certezza rispetto ai risultati conseguibili sul campo, soprattutto dopo la turbolenta stagione passata.

Nonostante questa sofferta decisione possiamo adesso affrontare la nuova stagione guardando il campo e non i tribunali sportivi. Adesso testa al Campionato e alla Coppa Italia: ci impegneremo al massimo per dare ai nostri tifosi le più grandi soddisfazioni possibili in queste competizioni", conclude Ferrero.