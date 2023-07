Stellantis, accelerata sulle auto elettriche

Buoni risultati in tutti i segmenti per Stellantis nel primo semestre del 2023 in Europa. Le immatricolazioni in Europa 30 sono 1,44 milioni, il il 5,3% in più dello stesso periodo del 2022, pari a una quota di mercato del 19,1%. Confermata anche la leadership nelle vendite di veicoli commerciali in Europa con 292.900 unità vendute, in crescita del 5,3% rispetto al primo semestre 2022 e una quota di mercato stabile superiore al 30%.

Stellantis sta inoltre accelerando il passo verso la mobilità a zero emissioni, salendo sul podio in diversi Paesi. L'azienda ha attualmente 24 auto elettriche (Bev) sul mercato e quasi raddoppierà entro la fine del 2024; attualmente, i veicoli elettrici di Stellantis come la Peugeot e-208 e la Fiat 500e sono in cima alle classifiche del mercato elettrificato europeo.