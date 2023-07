Stellantis, domani Cirio al tavolo del Mimit: "Più produzione a Mirafiori"

Obiettivo: produrre in Italia più di un milione di autoveicoli all'anno, come avviene in Francia. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso sta lavorando per portare Stellantis e tutte le parti in causa in quella direzione. E procede a tappe forzate. Dopo l'incontro con l'amministratore delegato Tavares, ieri quello con i sindacati, domani le Regioni in cui ricadono gli stabilimenti del gruppo, coordinate dal Piemonte. Venerdì sarà il turno di Anfia, associazione delle aziende dell'indotto.

Un milione di vetture è un target ambizioso, se si considera che l'anno scorso Stellantis in Italia ne ha prodotte meno della metà.

Nelle intenzioni di Urso si arriverà alla firma di un accordo entro Ferragosto. Il Governo potrebbe finanziare l'accordo con i fondi europei del Pnrr e di Repower Eu, oltre a quelli nazionali del fondo per l'automotive. A ciò si aggiungeranno iniziative come incentivi per la rottamazione dei vecchi autoveicoli.

Il giorno dopo l'incontro con i sindacati, restano sul tavolo le richieste delle associazioni dei lavoratori: per Cgil Stellantis deve fare di più. Cisl chiede garanzie sui fondi al Governo e al gruppo. Per Uil il ministro deve porre all'azienda condizioni precise.

Quanto al Piemonte, il presidente della Regione Cirio domani chiederà ad Urso una prospettiva produttiva per Mirafiori, che dovrà tradursi in almeno un nuovo modello in più, oltre a quelli già in produzione.

Riprese di Luciano Gallian, montaggio di Enrica Politano