Stellantis, un nuovo polo di ricerca e sviluppo a Mirafiori

Il “grEEn-campus” di Stellantis a Mirafiori sorgerà attorno alla storica palazzina di corso Agnelli 200 e coinvolgerà lo stesso edificio, che tornerà a ospitare gli uffici dei lavoratori che sono stati spostati durante la pandemia.

Nei 220 mila metri quadrati lavoreranno 10mila dipendenti della multinazionale dell'auto dei settori di progettazione, ricerca e sviluppo e degli enti centrali. Lo annuncia alla stampa Xavier Chéreau, responsabile globale delle risorse umane di Stellantis, subito dopo l'incontro con i sindacati. Il comprensorio sarà pronto entro la fine del 2025, l'investimento sarà tra 100 e 200 milioni di euro, obiettivo zero emissioni di carbonio entro il 2038 e una nuova modalità di lavoro votata allo scambio e alla condivisione. Le due “EE” indicano “energia” e “ambiente” (environment). Il campus di Mirafiori sarà uno dei primi tre d'Europa voluti di Stellantis: gli altri sono in programma a Poissy, in Francia, e Rüsselsheim, in Germania.

Non si parla per il momento di nuove assunzioni, però su 4500 persone del software team, “la metà dovrà essere reclutata all'esterno del gruppo”, ha detto Chéreau. Tra gli altri progetti annunciati, un centro per i test della batterie e una nuova struttura per la realizzazione di nuovi cambi per le auto.

"La notizia conferma la volontà dell'azienda di investire su Torino come luogo di produzione ma anche di innovazione", dicono il governatore Alberto Cirio e il sindaco Stefano Lo Russo in un comunicato congiunto. Positivi i commenti dei sindacati a eccezione della Fiom Cgil, più critica: il progetto è sicuramente innovativo, ma non creerà nuova occupazione e andrà monitorato.



Intanto, sono stati diffusi i dati sulle immatricolazioni di giugno in Italia, che vedono per Stellantis un calo dell'11 per cento rispetto allo scorso anno. Considerando i primi sei mesi dell'anno in confronto con il 2022, il bilancio è invece positivo: +9 per cento.