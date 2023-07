Stellantis, utile netto da 10,9 miliardi

Stellantis ha registrato nel I semestre 2023 un utile netto di 10,9 miliardi di euro, in crescita del 37% rispetto al primo semestre 2022. Lo riporta la società in una nota sui conti del primo semestre. I ricavi netti sono pari a 98,4 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto al primo semestre 2022, grazie soprattutto, riferisce il gruppo automobilistico, alle maggiori consegne. Il risultato operativo rettificato è di 14,1 miliardi di euro, in crescita del 11% rispetto al primo semestre 2022, con un margine forte del 14,4%.

"I risultati record - segnala la socità in una nota - consentono di proseguire negli investimenti strategici volti a perseguire un percorso sostenibile di trasformazione verso l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio". Il flusso di cassa industriale netto è pari a 8,7 miliardi di euro, in aumento di 3,3 miliardi di euro rispetto al primo semestre 2022. "Abbiamo quasi risolto i problemi della logistica che hanno rallentato nei mesi scorsi le consegne in Europa", è stato il commento dell'amministratore delegato Carlos Tavares. "La logistica - ha spiegato - è un problema europeo, non riguarda altre parti del mondo. Siamo al 95% della risoluzione del problema, ormai riguarda soltanto la Francia".

Contribuiscono alla crescita le vendite globali di veicoli elettrici a batteria e Lev (veicoli a basse emissioni) in aumento, anno su anno, rispettivamente del 24% a 169 mila unità e del 28% a 315 mila unità. Il gruppo automobilistico, viene riferito, si è posizionato al terzo posto nel mercato EU30 per vendite totali di Bev e al secondo posto nel mercato statunitense per vendite di Lev.

"La nostra eccezionale performance nel primo semestre di quest'anno supporta la nostra sostenibilità a lungo termine e la nostra capacità di realizzare gli ambiziosi obiettivi del piano Dare Forward 2030. Occorrono uno sforzo unitario e una mentalità aperta da parte di tutte le nostre persone per affrontare il percorso di trasformazione senza compromessi e proteggere al contempo l'Azienda dalle sfide esterne". Così il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, che commentando i dati raggiunti dal gruppo nel primo semestre 2023 esprime "gratitudine a tutti i dipendenti e sono orgoglioso di poter dire che i team stanno operando con successo sotto molteplici aspetti. Siamo ben posizionati per la parte restante del 2023 e oltre".

Stellantis ha confermato la guidance per il 2023 alla luce dei risultati del primo semestre dell'anno, con un margine sull'utile operativo rettificato a doppia cifra e un free cash flow industriale positivo, come indicato alla fine del primo trimestre. Migliorano le previsioni per l'area Europa allargata e Middle East e Africa.