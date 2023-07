Non c'è traccia del Piemonte sul podio dei sindaci e governatori più amati

Piemonte fuori dal podio. Sia tra i sindaci più graditi, dove vince il milanese Beppe Sala, sia tra i presidenti di Regione, dove svetta l'emiliano Bonaccini. È quanto emerge dalla classifica annuale del Sole24Ore.

Il presidente della Regione Alberto Cirio (56,5%) migliora ma si ferma al sesto posto tra i governatori, un anno fa era nono. Tra i primi cittadini la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero è all’ottavo posto (59,5%, in calo però rispetto al 63,3% dell'anno scorso). Perde quota il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, alla 47esima posizione (53,5%), 5,7 punti in meno rispetto al 59,2% del 2022.

LA CLASSIFICA NAZIONALE

È Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, ad aggiudicarsi la vittoria con il 69% del gradimento. Al secondo posto Luca Zaia, che perde la prima posizione dell’anno scorso, con 68,5 per cento. Terzo posto per Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) al 64%. A chiudere la classifica ci sono invece invece Christian Solinas (Sardegna) con il 35% e Michele Emiliano (Puglia) con il 43 per cento.

Sul podio dei sindaci al primo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano (65%); al secondo posto Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 64,5%), seguito da Antonio Decaro (Bari, 64%). Chiude la graduatoria il sindaco di Potenza Marco Guarente (42% dei consensi).