Sventato un suicidio e aggredito un medico in carcere

Nel tardo pomeriggio ieri, al padiglione C del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino, è stato sventato un tentativo di suicidio di un detenuto. Lo rende noto il sindacato di polizia penitenziaria Osapp secondo cui l'uomo aveva già messo al collo un cappio rudimentale ricavato da un lembo di lenzuolo e solo grazie all' intervento degli agenti è stato evitato il peggio. Sempre ieri, riferisce il sindacato, un detenuto del padiglione A ha rotto il materasso e poi lo ha incendiato. "Il tempestivo intervento del personale ha salvato il detenuto - spiegano dall'Osapp - poi accompagnato in

infermeria per essere visitato. Insoddisfatto delle cure ricevute il detenuto, si è poi scagliato contro il medico e gli oggetti nella stanza, danneggiandoli, per ottenere, invano, la

somministrazione di una forte terapia"- Il sindacato conclude: "Come Osapp non sappiamo più cosa aggiungere, prendiamo atto solo del silenzio più totale dei vertici dell'amministrazione penitenziaria e delle istituzioni; il personale è quotidianamente 'massacrato' e nessuno

interviene. La violenza di questi detenuti facinorosi che si sentono legittimati a fare di tutto senza limite alcuno scoraggia il personale, che chiede con forza di lavorare in sicurezza, serenità e soprattutto di tornare a casa senza che la propria vita venga messa a repentaglio".