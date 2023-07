Taglio dell'erba alta a Torino, in 15 anni fondi ridotti di oltre 3 milioni di euro

L'idea è arrivata da una proposta di mozione presentata dalla capogruppo di Sinistra Ecologista Alice Ravinale, che chiede di mappare i prati, valutando zona per zona dove posticipare gli sfalci al termine della fioritura. La motivazione sarebbe quella di "Favorire il percorso naturale della fioritura e non danneggiare le popolazioni di insetti impollinatori", così come “tutelare la biodiversità e aumentare la resilienza climatica”

Una strada, quella di ridurre i tagli, già percorsa da Milano e anche Settimo Torinese e che anche a Torino potrebbe concretizzarsi a breve, ma non mancano le proteste sia tra le fila della maggioranza che della minoranza in Consiglio comunale per il degrado che l'erba alta inevitabilmente comporta. Un fatto è che in 15 anni sono stati ridotti i fondi di tre milioni e mezzo di euro.

Il cronoprogramma

Il Comune ha terminato il primo sfalcio su tutta Torino. In questi giorni si sta impostando il calendario del secondo, mentre il terzo ed ultimo verrà fatto da settembre iniziando dai cortili delle scuole, in vista dell'avvio dell'avvio dell'anno scolastico.