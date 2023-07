Tante offerte, pochi clienti. I saldi partono in sordina

Guardano, si fermano davanti alle vetrine, ci meditano su, e non entrano. I torinesi nel primo giorno di saldi sembrano guardinghi. D'altra parte i negozi stanno ancora allestendo l'esposizione della merce in offerta e già campeggiano le scritte tutto al 50% tondo tondo.

Ma le previsioni delle associazioni del commercio devono essere realistiche. Così gli aderenti ad Ascom Confcommercio stimano al 50% che sarà stabile la mole degli acquisti con una spesa media analoga allo scorso anno, o per uno su 3 inferiore. È stato un anno difficile per l'abbigliamento e accessori, ma questo significa maggiore offerta di articoli disponibili a prezzi scontati, con un assortimento vario di taglie, colori e modelli e dunque la caccia al buon affare potrebbe dare stavolta risultati.

Per Confesercenti lo scontrino medio si attesterà sui 140 euro, leggermente inferiore ai precdenti saldi. In totale il budget complessivo che i piemontesi destineranno allo shopping sarà di 180 milioni di euro, in calo ripetto alla stagione scorsa. Gli acquirenti cercano accessori e abbigliamento per il mare, poi le scarpe il 40%, le borse il 25%: Confesercenti comunque sottolinea le difficoltà del momento, il caro vita costringe a concentrarsi sulle spese prioritarie, le bollette e i mutui. Ma i saldi che cominciano oggi in tutta la regione potrebbero riservare anche belle sorprese, confermandosi un'occasione importante per gli imprenditori del commercio e un'offerta ricca per i consumatori.