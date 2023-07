Catturata pericolosa testuggine alligatore. Era in uno stagno vicino a un parco giochi

Aggressiva e alloctona

La testuggine alligatore è un rettile originario degli Stati Uniti sud orientali e perciò, in quanto alloctona, si ritiene sia stata introdotta in Italia illegalmente. Rientra tra le specie selvatiche che costituiscono pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di conseguenza la commercializzazione e la detenzione sono assolutamente non consentite.

L'esemplare catturato a Pianezza pesa 15,7 chili e ha un carapace di 41x38 centimetri. Privo di sistemi di identificazione, dai primi accertamenti è risultato in buone condizioni di salute ed in adeguato stato di nutrizione.

Per l’elevata aggressività ed una notevole forza di morso, la testuggine alligatore, costituisce effettivo pericolo anche per l’uomo, pertanto, sarà affidata ad un centro idoneo ed autorizzato alla detenzione. Il sequestro è stato operato per il reato di abbandono di animale, nonchè per la violazione della normativa inerente l’importazione e la detenzione di animali pericolosi.

Chiamare il 1515

I militari del nucleo C.I.T.E.S., impiegati quotidianamente nel contrasto del commercio di specie esotiche rare e la cui importazione/detenzione è vietata, ribadiscono di non alimentare tale fenomeno che arricchisce operatori del settore senza scrupoli a danno degli animali e nel caso delle specie pericolose, con rischio per la collettività.

L'appello è, a fronte di eventuale ritrovamento di rettili o altre specie esotiche, fenomeno purtroppo accentuato nel periodo estivo, di non avvicinarsi o recuperare, bensì di segnalare prontamente al numero delle emergenze ambientali 1515, la presenza dell’animale, al fine di consentire l’intervento di personale specializzato alla cattura.