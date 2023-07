Tav, consegnata la prima fresa. Alta felicità, indagato sindaco di Venaus

Tav Torino- Lione, poco fa a Schwanau in Germania c'è stata la consegna ufficiale a Telt della fresa che da gennaio del prossimo anno entrerà in esercizio per lo scavo del tunnel di 57 chilometri che collegherà Francia e Italia. Serviranno altre 6 frese di questo tipo per completare il tunnel. Attualmente sono stati scavati i primi 11 chilometri del tunnel sul lato francese e le gallerie tecniche. L'inzio dello scavo del tunnel di base sul lato italiano è previsto per inizio 2025.

Le caratteristiche

La fresa consegnata oggi ha un peso di 264 tonnellate e un diametro di 10 metri. Ora la fresa verrà smontata e portata in cantiere. Inizierà a lavorare entro fine anno. Le prossime consegne saranno a ottobre e novembre. Al momento la Torino-Lione ha 20 cantieri aperti lungo la tratta e sono stati scavati 33 chilometri di gallerie tecniche su un totale di 165 chilometri di tunnel da scavare. I vertici di Telt hanno confermato oggi che la fine di tutti i lavori è fissata per dicembre 2032.