Tav Torino-Lione: l'opera accelera con 50 milioni al mese di lavori

Opera completata entro dicembre 2032. Consegna di 7 frese che da metà gennaio scaveranno le due canne da 57,5 chilometri del tunnel di base. Cantieri che ormai viaggiano con un importo lavori di 50 milioni al mese. La linea alta velocità Torino-Lione è ormai un treno lanciato che sembra nulla possa più fermare. Il momento simbolico che ha sancito il salto di qualità nella realizzazione operativa dell'opera è stata venerdì 6 luglio la prima “talpa” che entrerà nella montagna dal lato francese e comincerà a scavare il tunnel. Un gigante da 264 tonnellate e 10 di diametro della testa del valore di circa 30 milioni di euro. La cerimonia a Schwanau, in Germania, nell'ultima fabbrica rimasta in Europa a realizzare questo tipo di macchinari, la Herrenknecht.

Con queste consegne, il mega appalto per l'attrezzaggio della galleria del valore di 3 miliardi di euro già pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea, i vertici della società Telt, che gestisce l'opera non hanno più dubbi: La Torino-Lione si farà. La data sul calendario viene ormai indicata come definitiva: dicembre 2032. Poco più di 9 anni per scavare gli oltre 130 chilometri di gallerie, dei quali 115 sono le due canne del tunnel di base più lungo al mondo. A confermarlo sono i vertici della società Telt, che si occupa di realizzare l'opera, durante la consegna a Scwanau in Germania della prima delle 7 frese che si metterà da gennaio al lavoro in galleria, dopo un lungo periodo dedicato alla realizzazione delle opere accessorie e alla predisposizione degli appalti.

Uno dei progetti infrastrutturali più contestati e discussi d'Italia pare quindi ormai avviato verso la definitiva realizzazione. 8,6 miliardi di euro di investimento per ora coperti al 40% dall'Europa, che però dal prossimo anno potrebbe salire al 55%.

L'inizio dello scavo del tunnel di base sul lato italiano è previsto per nizio 2025.

Servizio di Vanni Caratto. Montaggio Benedetto Mallevavore

Interviste a Daniel Bursaux, presidente Telt e Maurizio Bufalini, direttore generale aggiunto Telt