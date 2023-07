Tempeste e grandine al Nord, incendi e ondate di calore al Sud: "Due facce della stessa medaglia"

Chicchi di grandine grandi come palle da tennis e bufere di vento sul nord Italia. Ondate di calore e incendi al Centrosud. Per i climatologi non ci sono dubbi. A scatenare questi fenomeni estremi così diversi c'è una causa comune, l'aumento delle temperature sulla Terra:

“Quello che sta succedendo al Nord è in qualche modo figlio di questo enorme calore che ha investito il Mediterraneo e l'Italia in particolare - spiega Gianmaria Sannino, climatologo dell'ENEA, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - Quindi vedere questi due fenomeni come fossero disgiunti è completamente sbagliato. In realtà sono facce di una stessa medaglia”.

Temperature record che rappresentano un'anomalia. Ma che nel tempo potrebbero diventare una regola: