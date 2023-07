Tenda bis, nuova gara a settembre per il rimodernamento del vecchio tunnel

Ci potrebbe essere un altro intoppo per il cantiere del Tenda bis. Dopo l'annuncio di uno spostamento a giugno del 2024 dell'apertura del nuovo tunnel e - forse - un'apertura in sola modalità cantiere a fine anno, si complica la strada per il rimodernamento del vecchio traforo: dal 2025 sarebbe servito per avere un tunnel per senso di marcia.

Ma per questi lavori servirà una nuova gara. L'attuale consorzio di imprese finirà solo i lavori del nuovo tunnel.

È quanto emerso dalla conferenza intergovernativa di ieri tra Italia e Francia.

Di questo nuovo appalto si parlerà a settembre. Quando Anas presenterà il nuovo progetto del tunnel storico ed i nuovi costi, che in parte saranno coperti con i 57 milioni che avanzano dal contratto attuale. Ma il rischio è che si arrivi al 2025 con un solo tunnel e si torni alla vecchia situazione del senso unico alternato.

Una iattura per una valle che dal 2020 subisce un blocco completo del transito e ha già patito enormi disagi e perdite dal punto di vista economico.