Tentato omicidio ad Alessandria, svolta nelle indagini

Una svolta nelle indagini sul tentato omicidio nel quartiere Cristo ad Alessandria. Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri.

La sparatoria

Nella notte tra l'8 e il 9 luglio, in via Maggioli, un 42enne albanese era rimasto ferito nel corso di una sparatoria. I due, ora in carcere, sono connazionali della vittima. Si tratta di due fratelli, imprenditori edili della zona. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, qualche ora prima dei fatti, ci sarebbe stata una lite in centro tra alcuni giovani appartenenti alle due famiglie. Gli imprenditori avrebbero incrociato l'uomo in auto e l'avrebbero seguito con la propria vettura, costringendolo a fermarsi e a scendere. Dai sedili posteriori sono partiti dei colpi di pistola, uno dei quali lo ha raggiunto in pieno volto. Attraverso l'esame incrociato delle testimonianze, l'acquisizione dei filmati della videosorveglianza e i rilievi tecnici, gli investigatori sono risaliti ai due fratelli.