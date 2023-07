Tentato omicidio, rapine, estorsioni: blitz dei carabinieri di Asti. 12 arresti

Blitz del Nucleo Investigativo dei Carabinieri ad Asti, Cuneo, Palermo, Rovigo e Pisa. I militari hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 12 persone per i reati di tentato omicidio, estorsione, rapina in abitazione, incendio doloso, armi e stupefacenti. In tutto sono stati impiegati settanta Carabinieri del Comando Provinciale di Asti, Palermo, Rovigo e Pisa ed unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Volpiano (Torino) per la ricerca di armi, esplosivi e stupefacenti. Secondo quanto trapelato finora, l'operazione scaturisce dall'indagine “Barbarossa” sulle infiltrazioni di 'ndrangheta nell'Astigiano.