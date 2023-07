Tilly Romero consulente GTT, il Movimento 5 stelle chiede chiarezza

Il Movimento 5 stelle ha chiesto di accendere i fari su una “misteriosa” consulenza di Tilly Romero alla GTT. L'ex presidente del Torino, ex uomo comunicazione Fiat e coinvolto nel tragico incidente che portò alla morte di Gigi Meroni, figura, secondo il capogruppo pentastellato in Comune, Andrea Russi, in una lista di consulenti della società di trasporti torinese. In tutto, 15mila euro all'anno. “Sul sito aziendale non c'è traccia del contratto. Visto che parliamo di un'azienda costretta ad alzare il prezzo dei biglietti, penso sia doveroso verificare questa e tutte le altre consulenze”, ha detto Russi.

L'attività

Sul sito di GTT è tuttavia disponibile il curriculum di Romero e l'attività svolta: "Dal 2014 sono in GTT (Gruppo torinese trasporti") con un rapporto di consulenza, nel ruolo di assistente del presidente e amministratore legato, per quanto riguarda in particolare la comunicazione e i rapporti istituzionali con enti locali e nazionali".