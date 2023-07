Tiro a volo, Pellielo c'è. Vittoria agli Europei nel trap misto con Jessica Rossi

Nuovo successo per il trap azzurro e piemontese: Giovanni Pellielo, vercellese, torna al successo assieme a Jessica Rossi nella gara a squadre miste agli European games di Cracovia. Un successo importante, anche se il campione vercellese, nella prova individuale vinta dall’azzurro Mauro De Filippis nel maschile e da Jessica Rossi nel femminile, non è riuscito a centrare la finale solo per un piattello di svantaggio. E dire che Pellielo non avrebbe dovuto partecipare a questo Europeo: è stato chiamato dal CT Conti solo all’ultimo momento. E lui non ha deluso.