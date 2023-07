Torino, dal Verona arriva Adrien Tameze

Ivan Juric riabbraccia un suo giocatore avuto negli anni di Verona. Adrien Tameze, centrocampista classe 1994, è un nuovo acquisto del Torino. Il franco-camerunense, negli ultimi anni colonna dell'Hellas Verona, è arrivato questa mattina al centro di medicina dello sport, all'interno dell'Olimpico Grande Torino, per sottoporsi alle visite mediche.

Calciomercato Torino, dall'Hellas Verona arriva Adrien Tameze

Il calciatore nel pomeriggio partirà in Val Rendena a Pinzolo dove raggiungerà il gruppo in ritiro per la preparazione estiva. Tameze verrà presentato questa sera ai tifosi con la festa di piazza organizzata da Club e Comune.