Torino Airport, il miglior semestre di sempre.

Miglior semestre di sempre per l'aeroporto di Torino, con oltre 2milioni 268mila passeggeri registrati da gennaio a giugno, in crescita del 18,7% sui primi 6 mesi del 2022 e in aumento del 12,5% sullo stesso periodo del 2019, ultimo anno pre-Covid.

Miglior mese di giugno nella storia dell'aeroporto, con oltre 408mila passeggeri.

Catania, Napoli e Roma Fiumicino le principali destinazioni in questi primi 6 mesi. Tra le destinazioni internazionali il podio è occupato da Londra Gatwick, Barcellona e Madrid.