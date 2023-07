A Torino bloccate 100 persone accusate di furto da inizio 2023

Cento persone responsabili di furti bloccati a Torino nel corso del 2023, con una media che arriva a quattro arresti a settimana. Oltre 50 le persone arrestate nel corso o subito dopo spaccate notturne. Sono i numeri diffusi dalla Polizia di Stato relativo alle attività sul territorio cittadino e metropolitano.

Cento persone accusate di furto da inizio 2023

Le persone arrestate, nella quasi totalità dei casi, sono individui senza dimora e prevalentemente stranieri. Tra i casi riportati dalla Polizia quello di un venticinquenne di origini marocchine bloccato e arrestato dai poliziotti dopo essersi intrufolato, di notte, all’interno di un ristorante di via Bologna. Le pattuglie hanno trovato la saracinesca del locale alzata di una trentina di centimetri e bloccata con una bottiglia di birra. Il presunto ladro, arrestato per furto aggravato, era già sottoposto a un obbligo di firma reati analoghi.

Molti degli arrestati sono recidivi come un cittadino marocchino di 37 anni oggetto anche lui dell'obbligo di firma per furti in abitazioni e resistenza a pubblico ufficiale. Resosi irreperibile, è stato trovato presso l’aiuola Ginzburg di Piazza Donatello. Per questo è stato portato in carcere.