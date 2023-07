Tortona, un arresto per spaccio

Aveva nascosto nell'armadio di casa 900 grammi di hashish, divisi in diciotto cilindri. Un ventottenne è stato arrestato dai carabinieri di Tortona per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nell'abitazione c'erano anche 800 euro in contanti. Sui cilindri il giovane aveva incollato delle etichette con loghi e disegni, in funzione della qualità. La perquisizione è scattata dopo che era stato trovato in possesso di una dose di hashish.

La condanna

A seguito dell’arresto, il giovane è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione e a pagare 3.000 euro di multa.