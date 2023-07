Tra meno di 24 ore Chivasso si ferma per il disinnesco di una bomba della seconda guerra mondiale

Uno perimetro di 750 metri per la messa in sicurezza, 115 persone che devono lasciare le loro case, spazio aereo chiuso, treni fermi e traffico deviato. Da domenica mattina alle 5 Chivasso sarà immobile. Le operazioni del Genio Guastatori di Fossano dovrebbero durare tra le 2 e le 7 ore.

La zona rossa

L'area off limits è compresa tra stradale Torino, via Marie Curie, via Montegrappa, via Settimo, via Orco e strada San Benigno.

Sarà chiusa tra le 5 e le 13 l'autostrada A4 tra gli svincoli di Chivasso est e Brandizzo in direzione Torino e Volpiano sud e Chivasso centro in direzione Milano. Sarà bloccata al traffico anche la Statale 11 tra Chivasso e lo svincolo per San Raffaele.

In treno

Dalle 5 alle 9 saranno chiuse le linee ferroviarie Torino-Milano e Torino-Aosta: cancellati i regionali tra Torino e Chivasso, e quelli della linea Sfm2 tra Torino Stura e Chivasso e i convogli a lunga percorrenza tra Torino e Milano. Rfi fa sapere che i regionali 2752 Torino-Aosta delle 7,52 e il 2757 Aosta-Torino delle 5,37 verranno sostituiti da bus tra le stazioni Torino Porta Susa e Ivrea. Circoleranno regolarmente i treni regionali Chivasso-Ivrea-Aosta e quelli della linea Sfm 1 Chieri-Settimo-Rivarolo. Interrotta tra Torino e Milano anche l'Alta velocità.

Spazio aereo

I disagi riguarderanno l'aeroporto Sandro Pertini di Caselle: tra le 5,45 e le 8,45 sospesi i voli in arrivo da Palermo e Charleroi-Bruxelles di Ryanair e da Iasi in Romania con volo Wizz Air.

Lunedì

Dopo le operazioni di domani, di rimozione delle spolette e di trasporto nell’ex poligono a San Carlo Canavese, l'ordigno sarà fatto brillare all’alba di lunedì.